Бумаги ДВМП падают на 19% на фоне ареста Магомедова

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Бумаги ДВМП (Дальневосточное морское пароходство FESH— головная компания транспортной группы Fesco) продолжают падать на Московской бирже на фоне сообщений об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, акции "Трансконтейнера" TRCN и НМТП частично компенсировали утреннее падение.

К 14.59 мск акции ДВМП теряли в цене 19,1%, "Трансконтейнера" - 1,21%, НМТП - 0,45%. Индекс Мосбиржи к этому времени повышался на 0,33%.

Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% "Трансконтейнера", группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.