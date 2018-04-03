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РФПИ планирует на ПМЭФ подписать соглашения с компаниями из Турции


Рынки / Мировая экономика

АНКАРА, 3 апр /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций планирует на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписать ряд соглашений с турецкими компаниями, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Инвестиционное сотрудничество с Турцией активно развивается, и у нас уже много проектов, ряд из них (новых) мы объявим на Питерском экономическом форуме, где ожидается очень крупная турецкая делегация", - сказал Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Российский фонд прямых инвестиций был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

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