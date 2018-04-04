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Биржи США резко снижаются на фоне введения Китаем импортных пошлин


Рынки / Индексы

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США резко снижаются в среду из-за введения Китаем ввозных пошлин на ряд товаров из США, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,57%, до 23655,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 1,3%, до 6851,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 1,18%, до 2583,57 пункта.

Ранее в среду Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.

"Китайцы ясно обозначили две вещи: они не хотят торговых войн, но они и не боятся их. Они хотят переговоров и не хотят терять лицо", - приводит издание The Wall Street Journal мнение главы отдела по экономическим исследованиям Barclays Investment Bank Кристиана Келлера (Christian Keller).

Инвесторы также реагируют на статистику по рынку услуг США. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 58,8% с февральского уровня в 59,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 59%.

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