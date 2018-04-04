Инвесторы избавляются от биткоина, который падает ниже $7 тыс за монету

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Биткоин (bitcoin) в среду вечером дешевеет, опускаясь ниже отметки в 7 тысяч долларов за монету на фоне распродажи криптовалюты на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.53 мск биткоин снижался в цене на 8,26% - до 6,866 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 8,69% - до 6,83 тысячи долларов, на GDAX - на 8,17%, до 6,82 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дешевели. Ethereum снижался в цене на 7,45% - до 381,05 доллара, Ripple - на 6,77%, до 0,5 доллара, Bitcoin Cash - на 10,1%, до 643,41 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 257,7 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Как рассказал РИА Новости директор Центра экономических исследований университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов, в отличие от вчерашнего дня, в среду биткоин находится под контролем "медведей".

"Компания Google в очередной раз добавила негативного фона в новостную ленту биткоина, запретив использовать в браузере Chrome расширение для майнинга. Коррекционный рост биткоина закончился. Сегодня курс криптовалюты падает и пробив границу в 7 тысяч долларов, скорее всего, продолжит свое снижение", - сказал аналитик. С понедельника Google сообщил о запрете добавления в официальный интернет-магазин компании Google Chrome Web Store расширений для майнинга криптовалют из-за того, что 90% всех подобных расширений ранее работали без согласия владельцев компьютеров, потребляя значительные энергоресурсы.

Коптелов добавил, что за последний месяц объём биржевых торгов биткоина сократился почти на 30%, что в разы ниже оборотов декабря и января. Падение объемов торгов, при одновременном снижении волатильности, привело к оттоку спекулятивного капитала с криптовалютного рынка. "Потери инвесторов хедж-фондов с начала года составили почти 25%, и уже не менее 10 специализированных криптовалютных фондов закрыты, а другие снижают активность", - рассказал он.