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События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 апреля


Рынки
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
Китай - Праздник чистого света
3:30  AUDАвстралия - Сальдо торгового баланса (фев)0,925 млрд0,825 млрд (факт)
9:00  EURГермания - Объём производственных заказов (м/м) (фев)-3,50%0,3% (факт)
10:15  EURИспания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (мар)57,356,2
10:45  EURИталия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар)5553,9
10:50  EURФранция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар)56,856,8
10:55  EURГермания - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар)54,254,2
11:00  EURЕврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (мар)55,355,3
11:00  EURЕврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар)5555
11:30  GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар)54,554
11:40  EURИспания- Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании 1,36%
12:00  EURЕврозона - Объём розничных продаж (м/м) (фев)-0,10%0,50%
15:30  USDСША - Exports 200,91 млрд
15:30  USDСША - Imports 257,51 млрд
15:30  USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 215 тыс223 тыс
15:30  USDСША - Сальдо торгового баланса (фев) -56,60 млрд -56,50млрд
15:30  CADКанада - Сальдо торгового баланса (фев) -1,91 млрд -2 млрд
20:00  USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00  RUBМеждународные резервы Центрального банка (USD) 457,8 млрд
  RUBГАЗ - ВОСА (повторное голосование по вопросу увеличения УК ПАО путем размещения дополнительной эмиссии акций объемом до 62,9 млрд рублей)
  RUBFerrexpo: Операционные результаты за 1К18
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