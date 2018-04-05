События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 апреля

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Китай - Праздник чистого света
|3:30
|AUD
|Австралия - Сальдо торгового баланса (фев)
|0,925 млрд
|0,825 млрд (факт)
|9:00
|EUR
|Германия - Объём производственных заказов (м/м) (фев)
|-3,50%
|0,3% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (мар)
|57,3
|56,2
|10:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар)
|55
|53,9
|10:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар)
|56,8
|56,8
|10:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар)
|54,2
|54,2
|11:00
|EUR
|Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (мар)
|55,3
|55,3
|11:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар)
|55
|55
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар)
|54,5
|54
|11:40
|EUR
|Испания- Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании
|1,36%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (фев)
|-0,10%
|0,50%
|15:30
|USD
|США - Exports
|200,91 млрд
|15:30
|USD
|США - Imports
|257,51 млрд
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|215 тыс
|223 тыс
|15:30
|USD
|США - Сальдо торгового баланса (фев)
|-56,60 млрд
|-56,50млрд
|15:30
|CAD
|Канада - Сальдо торгового баланса (фев)
|-1,91 млрд
|-2 млрд
|20:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|Международные резервы Центрального банка (USD)
|457,8 млрд
|RUB
|ГАЗ - ВОСА (повторное голосование по вопросу увеличения УК ПАО путем размещения дополнительной эмиссии акций объемом до 62,9 млрд рублей)
|RUB
|Ferrexpo: Операционные результаты за 1К18