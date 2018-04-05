События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 апреля

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз Китай - Праздник чистого света 3:30 AUD Австралия - Сальдо торгового баланса (фев) 0,925 млрд 0,825 млрд (факт) 9:00 EUR Германия - Объём производственных заказов (м/м) (фев) -3,50% 0,3% (факт) 10:15 EUR Испания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (мар) 57,3 56,2 10:45 EUR Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) 55 53,9 10:50 EUR Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) 56,8 56,8 10:55 EUR Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) 54,2 54,2 11:00 EUR Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (мар) 55,3 55,3 11:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) 55 55 11:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) 54,5 54 11:40 EUR Испания- Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании 1,36% 12:00 EUR Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (фев) -0,10% 0,50% 15:30 USD США - Exports 200,91 млрд 15:30 USD США - Imports 257,51 млрд 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 215 тыс 223 тыс 15:30 USD США - Сальдо торгового баланса (фев) -56,60 млрд -56,50млрд 15:30 CAD Канада - Сальдо торгового баланса (фев) -1,91 млрд -2 млрд 20:00 USD США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

Российские события