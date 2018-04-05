Бумаги EN+ Group на Лондонской бирже теряют 20% на фоне санкций США

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Бумаги En+ Group теряют на Лондонской фондовой бирже (LSE) 20% после новостей о санкциях США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group падала на 19,67%, до 9,8 доллара.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал".

En+ Group, подконтрольная Олегу Дерипаске, - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы - En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".