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Акции Сбербанка падают более чем на 15% на фоне общего обвала рынка


Рынки / Акции

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Акции Сбербанка SBER падают более чем на 15% на фоне общего обвала фондового рынка и рубля к основным мировым валютам в понедельник, следует из данных Московской биржи.

К 15.46 мск привилегированные акции Сбербанка падали на 15,53%, обыкновенные акции – на 17,08%. При этом индекс Мосбиржи падает на 8,26%, следует из данных биржи.

В ходе торгов префы Сбербанка уже падали на 18,9% - до 176 рублей – минимума с 9 ноября 2017 года, обыкновенные акции – на 20,2%, до 295 рублей – минимума с 8 ноября 2017 года.

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