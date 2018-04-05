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Торги акциями "Полюса" на Мосбирже переведены в режим дискретного аукциона


Рынки / Акции

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Торги акциями "Полюса" на фондовом рынке Московской биржи переведены в режим дискретного аукциона c 16.44 мск, следует из сообщения торговой площадки.

"В связи со снижением текущей цены обыкновенных акций ПАО "Полюс" ... торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО "Московская биржа" MOEX 9 апреля 2018 года c 16.44 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона", - говорится в сообщении.

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2017 году компания увеличила производство золота на 10%, до 2,16 миллиона унций (67,2 тонны).

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