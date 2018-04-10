Бумаги En+ дешевеют на 17% в начале торгов в Лондоне после обвала на 42% днем ранее

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 17% на открытии торгов, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 10.12 мск бумаги дешевели на 16,96%, до 4,65 доллара.

По итогам торгов понедельника стоимость GDR En+ упала на 41,97% - до 5,6 доллара на фоне введения санкций США.

На торгах Московской биржи акции "Русала" продолжают падать, глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ также ушли в минус после утренних попыток роста в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10.19 мск акции "Русала" дешевели на 7,9%, ГДР En+ - на 2%.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".