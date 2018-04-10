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Бумаги En+ дешевеют на 17% в начале торгов в Лондоне после обвала на 42% днем ранее


Рынки / Акции

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 17% на открытии торгов, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 10.12 мск бумаги дешевели на 16,96%, до 4,65 доллара.

По итогам торгов понедельника стоимость GDR En+ упала на 41,97% - до 5,6 доллара на фоне введения санкций США.

Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ"Первая ласточка. "Русал" уже пострадал от последствий санкций США

На торгах Московской биржи акции "Русала" продолжают падать, глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ также ушли в минус после утренних попыток роста в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10.19 мск акции "Русала" дешевели на 7,9%, ГДР En+ - на 2%.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".

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