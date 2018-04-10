Рубль вошел в пике: доллар уже дороже 63 руб, евро – 78 руб

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рубль ощутимо падает второй день подряд на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.54 мск вторника рос на 2,27 рубля - до 62,93 рубля, курс евро - на 2,6 рубля, до 77,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник доллар подскакивал до 63,55 рубля – максимума с декабря 2016 года, евро – до 78,43 рубля - максимума с апреля 2016 года.

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