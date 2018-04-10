Клиринговый сервис Clearstream прекратит обслуживание бумаг "Русала", En+ и "Группы ГАЗ"

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Международная клиринговая система Clearstream, которой владеет немецкая биржевая группа Deutsche Borse AG, начиная с 7 мая прекратит обслуживание ценных бумаг компаний, принадлежащих миллиардеру Олегу Дерипаске (против него США ввели санкции 6 апреля). Об этом сообщает во вторник Clearstream.

"Clearstream Banking сообщает клиентам, что не будет обслуживать транзакции или корпоративные сделки с ценными бумагами, выпущенными лицами особых категорий и запрещенными лицами (SDN)", - говорится в сообщении Clearstream.

SDN-список Минфина США (Specially Designated Nationals List) - перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц.

Clearstream уточнила, что эта мера будет применена в отношении "всех ценных бумаг, выпущенных лицами категории SDN или структурами, владеющими 50% или более компаний, принадлежащих этим лицам".

В частности, в сообщении упомянуты глобальные депозитарные расписки (GDR) "Русала" и En+ Group, а также обыкновенные акции "Русала" и "Группы ГАЗ". При этом бумаги этих компаний будут обслуживаться до 6 мая 2018 года включительно.