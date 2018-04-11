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Курс рубля вышел в плюс на новостях от Пентагона и Минфина США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Доллар и евро растеряли завоеванные днем позиции и ушли в минус против рубля на заявлениях главы Пентагона и Минфина США, свидетельствуют данные торгов.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

Глава Минфина США Стивен Мнучин согласен с рекомендацией ведомства, согласно которой Вашингтону не следует вводить санкции против суверенного долга России, передает агентство Блумберг.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.37 мск снижался на 0,35 рубля — до 62,68 рубля, курс евро — на 0,21 рубля, до 77,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее днем доллар подскакивал до 65,06 рубля, евро — до 80,5 рубля. За три дня основные резервные валюты дорожали уже примерно на 12%, и коррекция рубля вверх давно назрела, говорят эксперты.

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