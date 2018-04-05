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ЦБ РФ выявил факт манипулирования акциями "Росгосстраха" на Московской бирже


Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России установил факт манипулирования акциями "Росгосстраха" на Московской бирже в период с конца 2013 по апрель 2016 года, следует из сообщения регулятора.

"Банк России установил факт манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО СК "Росгосстрах" на торгах ПАО "Московская биржа" MOEX в период с 10 декабря 2013 года по 28 апреля 2016 года. В ходе проверки Банк России установил, что Перкиным Артемом Игоревичем, Давлятшиной Кафией Ахметовной, Хоменоком Филиппом Александровичем, Денисовым Алексеем Сергеевичем на торгах биржи совершались сделки с акциями по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями", - говорится в сообщении.

По мнению регулятора, действия этих людей "способствовали продолжительному искусственному поддержанию цены акций", в которые были инвестированы значительные средства негосударственных пенсионных фондов и физлиц.

Банк "ФК Открытие" и входящие в его группу активы, среди которых "Росгосстрах", с августа прошлого года проходят процедуру санации через контролируемый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Представители руководства ЦБ заявляли, что покупка "Росгосстраха", в числе прочих причин, стала катализатором ухудшения ситуации в банке "Открытие". Чистый убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 году вырос более чем в 7 раз и составил 33,3 миллиарда рублей. В 2017 году чистый убыток "Росгосстраха", согласно отчетности страховщика, составил 55,6 миллиарда рублей.

В начале февраля зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин рассказал журналистам, что Банк России получил от МВД предложение по совместной проверке "Росгосстраха" и прорабатывает вопрос целесообразности ее проведения. Он отмечал, что законодательство не предусматривает формат таких совместных проверок, однако технически это решаемый вопрос. Позже регулятор согласился на параллельную с МВД проверку компании.

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