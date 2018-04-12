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S&P поместило рейтинг Deutsche Bank на пересмотр с дальнейшим понижением


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank на уровне "A-" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

Вместе с этим агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг банка на уровне "A-2".

"Помещение рейтинга в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением отражает наше мнение о том, что бизнес-модель Deutsche Bank может подвергаться реструктуризации более продолжительное время или с более значительными затратами, чем мы ожидали ранее", - комментирует агентство свое решение.

При этом агентство ожидает, что банк продемонстрирует сильные показатели за первый квартал 2018 года на фоне улучшающейся ситуации на рынке.

В случае если финансовый институт будет показывать заметно более слабые показатели по ключевым сферам деятельности, чем его конкуренты, агентство может понизить рейтинги Deutsche Bank. В случае получения успешных финансовых результатов агентство может подтвердить рейтинги банка.

Deutsche Bank был основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.

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