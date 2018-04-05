Троценко подтвердил, что интересуется покупкой 25% Globaltrans

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КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Владелец аэропортового холдинга "Новапорт" Роман Троценко подтвердил, что интересуется покупкой 25% акций железнодорожного оператора Globaltrans.

Бизнесмены Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов через свои специальные компании владеют по 11,5% (в целом 34,5%) Globaltrans. РБК RBCM daily со ссылкой на несколько источников написала, что Троценко ведет переговоры о покупке 34,5% Globaltrans.

"Да (интересна покупка Globaltrans - ред.). Процентов 25 было бы оптимально. Мы со всеми имели контакты. У каждого разные планы. Посмотрим. Сейчас волатильность на рынке. Я думаю, мы к этой идее вернёмся, наверное, к концу мая", - сообщил Троценко в пятницу журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

Называть сумму, в которую он оценивает пакет, бизнесмен не стал. "По рынку", - сказал Троценко. "Мы считаем, что это очень хорошая компания. Хорошо управляется. Она единственная публичная, поэтому масса плюсов", - отметил владелец "Новапорта", добавив, что другие железнодорожные активы, в частности, "Трансконтейнер" TRCN, его не интересуют.

Представитель "Н-Транс", принадлежащей бизнесменам Мишину, Николаеву и Филатову, сообщал РИА Новости в марте, что они не получали официальных предложений о продаже своих долей в компании. Филатов, слова которого передавал его представитель, говорил тогда, что у него нет планов продавать принадлежащий ему пакет.

Globaltrans перевозит металлы, нефть и нефтепродукты, уголь и стройматериалы. Акции компании торгуются на LSE. В свободном обращении находится около 60% акций; бизнесмены Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов через свои специальные компании владеют по 11,5%, неисполнительный директор Александр Елисеев — 6,3%.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.