Рубль к вечеру стабилизируется, инвесторы выжидают перед выходными

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Рубль вечером в пятницу мало меняется по отношению к доллару и к евро, стабилизируясь после широких колебаний завершающейся недели.

Курс рубля к доллару и евро располагается сейчас около равновесных уровней поблизости от середины коридора колебаний завершающейся недели. Приближение выходных заставляет игроков понижать риски, увеличивая долю валюты в портфелях, говорят эксперты. Курс доллара расчетами "завтра" к 18.25 мск повышался на 15 копеек, до 62,14 рубля, курс евро - на 18 копеек, до 76,60 рубля, следует из данных Московской биржи.

Геополитические риски в краткосрочном плане отошли на второй план, нефтяные цены также сохраняются неподалеку от многолетних максимумов. В то же время в течение выходных есть риски обострения ситуации вокруг Сирии, и инвесторы понемногу наращивают свои валютные портфели, что надавило на рубль и вывело его из утреннего плюса в минус на вечерних торгах. В итоге доллар и евро вечером менялись к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти отошла немного вниз от многолетнего максимума в районе 4,5 тысячи рублей.

На предстоящей неделе доллар сохранит курс на укрепление, хотя ожидать аномальных флуктуаций сейчас уже не стоит, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"К числу ключевых макроэкономических факторов, дающих текущую поддержку доллару, следует отнести рост оборота розничной торговли, повышение прибыли корпоративного сектора, укрепление рынка труда и фондового рынка США. На фоне благоприятной конъюнктуры наблюдается уверенный рост доходности казначейских облигаций США, традиционно выступающих одним из основных барометров состояния американской экономики. Дополнительную поддержку доллару дает рост американских запасов нефти и негативные данные о промышленном производстве в еврозоне", - считает она.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,5-62,5 рубля, евро – в коридоре 75,8-77 рубля с тенденцией к коррекции вверх, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.