Цена биткоина перешла к снижению вопреки ситуации в Сирии

МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) перешла к снижению в субботу вечером вопреки геополитической напряженности, в частности ударов США по Сирии, свидетельствуют данные торгов.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.13 мск биткоин дешевел на 0,97% - до 8,005 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 1,07%, до 8,020 тысячи долларов, на Binance на 1,26% - до 8,011 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты тоже в плюсе: Ethereum дешевел на 2,20%, до 499,99 доллара, Ripple на 7,39% - до 0,63 доллара, Bitcoin Cash на 3,57% - до 736,60 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 317,70 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42,8% всего рынка криптовалют.

"Некоторое снижение абсолютно нормально после роста более чем на 15%. В моменте такой рост вызывает состояние перекупленности рынка, но если это перелом тренда, то рост продолжится уже завтра. Вероятность смены тренда сейчас высока - рынок четвёртый раз поднялся до линии тренда, геополитика, война и санкции подталкивают к поиску альтернативных инвестиций", - сообщил РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

При этом геополитическая напряженность, связанная с Сирией, по его мнению, не сильно влияет на цену криптовалюты и не поможет вернуть ее к росту. "Это скорее небольшой фактор. Рынки довольно циничны, взять рубль тот же: улетели отлично поначалу, потом как стало понятно, что санкции не против госдолга, все сразу успокоилось" — пояснил эксперт свою точку зрения.