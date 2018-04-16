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Биржи АТР в основном снижаются на геополитической напряженности после атаки по Сирии


Рынки / Индексы

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются в основном в минусе, оказывает давление на биржи геополитическая напряженность после ракетной атаки по Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,5% - до 3111,65 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1822,08 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 1,47% - до 30355,93 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2453,87 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,26%, до 5844,1 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,28% - до 21838,26 пункта.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

"Рынки были обеспокоены длительной и расширенной кампанией США против (президента Сирии Башара - ред.) Асада", - цитирует агентство Рейтер аналитиков JPMorgan.

Инвесторы также ожидают статистику по ВВП Китая, которая будет опубликована во вторник, 17 апреля. Аналитики прогнозируют, что показатель за первый квартал в годовом выражении вырос на 6,8%, а в квартальном - на 1,5%.

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