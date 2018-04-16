Акции "Русала" на открытии биржи теряют более 10%, торгуясь около исторических минимумов

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Акции российской металлургической компании "Русал" падают на открытии торгов более чем на 10%, торгуясь около исторических минимумов, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Рынок акций РФ слегка снижается в начале дня. Индекс Мосбиржи к 10.17 мск понедельника снижался на 0,2% - до 2175 пунктов, индекс РТС снижался на 0,5% - до 1105 пунктов. Падение долларового индикатора — РТС - объясняется ростом валюты США к рублю.

Акции "Русала" к 10.15 мск дешевели на 5,7% до 19,8 рубля. В начале дня они падали на 23,3%, до 16,11 рубля, что близко к историческому минимуму около отметки 15,04 рубля, достигнутому 9 апреля.

Ранее в понедельник акции "Русала" (основной владелец - попавший под санкции США Олег Дерипаска) потеряли на торгах на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 16 апреля, уже более 20%, пробив очередные исторические минимумы. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Торги на 11.25 (6.05 по московскому времени) обрушили бумаги российского алюминиевого гиганта на 20,1% - до 1,63 гонконгских доллара за одну акцию.