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Рубль открыл неделю умеренным снижением: доллар по 62,3 руб, евро по 76,9 руб


Рынки / Валюта

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

К 10.33 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 27 копеек - до 62,32 рубля, курс евро - на 34 копейки, до 76,89 рубля.

В начале торгов основные резервные валюты подскакивали значительнее на геополитических опасениях: доллар - до 62,62 рубля (+57 копеек), евро - до 77,23 рубля (+68 копеек). Однако потом они сползли вниз от дневных максимумов.

Опасения прямого военного конфликта между США и Россией снижаются, что позволяет рынкам вздохнуть с облегчением, рассуждает Марк Брэдфорд из компании "БКС Глобал Маркетс".

"Западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии, однако предприняла крайние меры осторожности, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией. Цели ударов были ограничены тремя предполагаемыми объектами по производству химического оружия, вдали от российских авиабаз. Россия при этом не принимала никаких защитных мер против коалиции", - сказал он.

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