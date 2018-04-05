Рынок акций РФ снизился на внешнем негативе

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в понедельник на внешнем негативе и падении бумаг Сбербанка SBER и горно-металлургических компаний.

Индекс Мосбиржи закрытию торгов в минусе на 1,45% - до 2143,67 пункта, индекс РТС - на 1,75%, до 1085,16 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.27 мск рос на 1 копейку - до 62,06 рубля, курс евро - на 25 копеек, до 76,8 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent дешевел на 1,18% - до 71,72 доллара за баррель.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Детского мира" по итогам торгов снизились на символические 0,06%, несмотря на рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2017 год.

Совет директоров крупнейшего российского ритейлера детских товаров рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 3,88 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов составит 2,867 миллиарда рублей.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендуется закрыть 29 мая.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции одного из крупнейших российских девелоперов, ГК ПИК, подорожали на 2,02%, несмотря на падение чистой прибыли по МСФО за 2017 год.

Чистая прибыль ПИК по МСФО по итогам 2017 года упала в 6 раз - до 3,2 миллиарда рублей при троекратном росте выручки - до 175 миллиардов рублей.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" обращает внимание на большой объем торгов бумагами ПИК в пятницу - свыше 10 миллиардов рублей. Вероятнее всего, это связано с продажей пакета одному из НПФ, предполагает аналитик. "Объем очень большой: пакетом в 7,6% владеет только банк ВТБ. Впрочем, это может быть частью более сложной сделки, и тогда поводов для беспокойства нет", - комментирует он. Для сравнения: в понедельник объем торгов акциями ПИК на Московской бирже составил 150,5 миллионов рублей.

Аналитик полагает, что ПИК в этом году сможет достичь поставленных целей, продав 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости примерно на 190 миллиардов рублей. "Спрос на жилье будет усиливаться вследствие низкой ставки по ипотеке и роста инфляционных ожиданий. Однако котировки акций до лета, вероятнее всего, будут в боковом коридоре 290-320 рублей из-за ситуации на рынке в целом", - считает эксперт.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Татнефти" TATN(4,6%), акции "Интер РАО" IRAO(2,93%), "Газпром GAZP нефти" (1,82%), ВТБ (1,811%), "Северстали" CHMF(1,59%), а также акции Московской биржи (0,93%).

Акции подконтрольных Олегу Дерипаске "Русала", ГАЗа GAZA и глобальные депозитарные расписки En+ в понедельник торговались хуже рынка на фоне опасений, связанных с санкционными рисками.

К закрытию торгов акции "Русала" подешевели на 5,57%, Горьковского автозавода – на 1,62%, GDR En+ - на 3,79%. Бумаги "Норникеля", 27,8% которого принадлежит "Русалу", упали в цене на 5,62%.

При этом в ходе торгов бумаги "Русала" падали на 23,3% - до 16,11 рубля, приближаясь к историческому минимуму (около 15,04 рубля), достигнутому в "черный понедельник" 9 апреля. Акции ГАЗа в понедельник дешевели до 540 рублей (-2,7%), En+ - до исторического минимум в 403 рубля (-7,4%).

Среди аутсайдеров также – бумаги Сбербанка (префы снизились на 4,47%, обыкновенные акции – на 6,18%), акции Polymetal (-5,91%), "Распадской" (-3,55%), "Камаза" KMAZ(-3,33%), "Яндекса" YNDX(-3,02%), "М.Видео" (-2,78%) и ЛСР.

Также подешевели акции ТМК (-2,01%), "Мечела" MTLR(префы на 1,93%, обыкновенные акции - на 1,25%), акции ММК (-2,24%) и НЛМК (-1,43%).

Акции Сбербанка в понедельник возглавили продажи среди "голубых фишек", отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Сейчас бумаги стоят у минимума с 24 октября прошлого года (тогда они касались уровня в 190,13 рубля). Техническая картина рисует вероятность снижения к 170 рублям, если акция пробьет промежуточную поддержку в 187 рублей, говорит аналитик.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club полагает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2100-2200 пунктов, а РТС – в коридоре 1070-1105 пунктов.

"С точки зрения макроэкономических метрик Россия остается весьма привлекательной, поэтому инвесторы вряд ли будут охотно избавляться от качественных активов. Регуляторы уже заявили о готовности поддержать компании, оказавшиеся под санкциями, а также скорректировать планы по интервенциям. Пока среди выдвигаемых предложений не слышно таких, которые, по нашему мнению, могут ухудшить состояние экономики и усилить давление на финансовые показатели компаний", - комментирует Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал".

Аналитики "Атона" считают возможным умеренное восстановление рынка акций РФ, но отмечают, что волатильность сохраняется.

"В минувшие выходные США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Однако, по-видимому, он был направлен на конкретные цели и не затронул российские военные объекты, что уменьшило риск полномасштабного военного конфликта в регионе. В этом свете мы ожидаем увидеть умеренный оптимизм на российском фондовом рынке на этой неделе, на фоне которого некоторые перепроданные ликвидные акции (Сбербанка, "Яндекса", X5 Retail Group и "Полюса") могут продемонстрировать восстановление", - отмечают они.

В то же время эксперты не ожидают масштабного притока средств в российские акции от иностранных инвесторов в ближайшее время: риск новых санкций против России остается высоким, а агрессивная политическая риторика между Россией и США заставляет инвесторов нервничать. "Мы предполагаем, что на рынке сохранится волатильность в краткосрочной перспективе, и она может продлиться недели или месяцы, пока страхи инвесторов полностью не исчезнут с пониманием того, что больше никаких санкций не последует", - отмечают аналитики "Атона".