Polymetal и Evraz оказались в аутсайдерах на Лондонской бирже в понедельник

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в красной зоне, за исключением "Газпром нефти", ВТБ, "Магнита" MGNT и "Ленты". Список аутсайдеров возглавили Polymetal и Evraz, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Polymetal упала на 9,53% - до 6,112 фунта стерлингов (8,7 доллара), Evraz - на 6,98%, до 3,652 (5,2 доллара).

GDR "Роснефти" ROSN подешевели на 0,58% - до 5,1 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,1%, до 62,6 доллара, "Новатэка" NVTK - на 3,35%, до 121,1 доллара. Бумаги "Газпрома" снизились в цене на 0,97% - до 4,5 доллара, "Газпром нефти" - выросли на 2,1%, до 24,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,96% - до 16,48 доллара. Бумаги НЛМК подешевели на 1,89% - до 23,31 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,14%, до 14,22 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,75% - до 1,92 доллара, Сбербанка SBER - снизились на 1,63%, до 13,28 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 6,8% - до 18,64 доллара.

Расписки "Магнита" подорожали на 1,14% - до 18,71 доллара, "Ленты" - сохранились на уровне предыдущего закрытия в 5,32 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS опустилась на 1,52% - до 3,25 доллара.