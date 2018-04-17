Криптобиржа Kraken временно прекращает работу в Японии

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Одна из крупнейших и старейших криптобирж - Kraken - прекращает предоставление всех услуг резидентам Японии на неопределенный срок, говорится в сообщении биржи в Twitter.

Криптобиржа начала предоставлять свои услуги гражданам Японии в октябре 2014 года. "Мы очень сожалеем о том, что приостанавливаем эти долгосрочные отношения, и надеемся возобновить предоставление услуг резидентам Японии в будущем", - говорится в сообщении.

Компания объясняет свое решение финансовыми мотивами. "На данный момент для нас нецелесообразно продолжать предоставлять услуги резидентам Японии. Решение было принято после тщательного анализа и сопоставления выручки и затрат, необходимых для поддержания деятельности в стране", - добавляет Kraken.

Kraken отмечает, что приостановка деятельности в Японии позволит ей выделить средства для улучшения своей работы в других регионах.

Kraken - одна из крупнейших криптобирж, основанная в 2011 году в Сан-Франциско. Данная криптобиржа первой прошла криптографический аудит.