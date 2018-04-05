Рынок акций РФ во вторник растет на корпоративной отчетности

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет во вторник по основным индексам на корпоративных новостях и на улучшении внешнего фона.

Индекс Мосбиржи к 17.12 мск рос на 1,75% - до 2181,19 пункта, индекс РТС - на 2,91%, до 1116,75 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 36 копеек - до 61,53 рубля, курс евро - на 28 копеек - до 76 рублей.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,2% - до 71,56 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Северстали" CHMF растут на 1,58% на фоне роста чистой прибыли компании по МСФО в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,4% - до 461 миллиона долларов.

Кроме того, бумаги продолжают отыгрывать рекомендации совета директоров выплатить по итогам первого квартала 2018 года дивиденды в размере 38,32 рубля на акцию, которые были опубликованы в понедельник.

"Мы считаем рекомендованные дивиденды очень высокими, таким образом, вчерашний скачок котировок акций после выхода новости выглядит обоснованным. Также "Северсталь" сообщила об изменении дивидендной политики в сторону увеличения выплат", - отмечает Александр Сидоров из ИК "Велес Капитал".

Как в понедельник сообщила компания, совет директоров "Северстали" утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике, предполагающую переход к выплатам, соответствующим 100% и более свободного денежного потока.

Текущая дивидендная политика "Северстали" предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО при условии, что коэффициент чистый долг/EBITDA находится ниже значения 1х. Дивиденды выплачиваются на ежеквартальной основе.

"Мы полагаем, что заданный "Северсталью" тон в сфере распределения доходов среди акционеров могут перенять и другие представители черной металлургии, в первую очередь ММК и "Евраз". НЛМК уже является компанией, которая платит дивидендами более 100% FCFF (свободного денежного потока – ред.), а "Мечел" MTLR находится на пути выздоровления и в ближайшее время, на наш взгляд, не сможет удерживать темп, заданный другими металлургами", - комментирует Сидоров из ИК "Велес Капитал".

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что выручка компании будет составлять порядка 2,15–2,2 миллиарда долларов в квартал, рентабельность EBITDA сохранится на уровне 31–32%. "Сдержать рост расходов на внутреннем рынке, скорее всего, не удастся. Однако вследствие низкой долговой нагрузки на дивиденды будут направляться порядка 300–350 миллионов долларов свободного денежного потока. Итоговую доходность годового дивиденда можно оценить в районе 10–13%, что является, пожалуй, лучшим результатом в секторе. Акции можно рекомендовать в портфель консервативным инвесторам", - говорит аналитик.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Обыкновенные акции Сбербанка SBER растут на 6,4%, префы – на 4,11% на новостях по дивидендам.

Как сообщил журналистам во вторник глава крупнейшего российского банка Герман Греф, наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 12 рублей на акцию, или 36,2% чистой прибыли по МСФО.

БУМАГИ "РУСАЛА" ОТЫГРЫВАЮТ ПОТЕРИ

Акции "Русала" взлетели в цене во вторник на 10% на росте цен на алюминий и возвращении покупателей в бумаги после значительного падения с 6 апреля, когда были введены санкции США против Олега Дерипаски и самой компании.

Всего же за время введения санкций США против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, с 6 апреля, к текущему моменту "Русал" максимально обваливался на 56,3% - к историческому минимуму в 15,04 рубля.

ГДР En+ растут на 6,09%. Бумаги "Норникеля", 27,8% которого принадлежит "Русалу", растут в цене на 3,33%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (4,44%), акции "Распадской" (4,34%), "Яндекса" YNDX(4,03%), "М.Видео" (3,94%), префы "Мечела" (3,9%), а также акции "Мегафона" MFON(3,56%) и "Соллерса" SVAV(3,45%).

Среди лидеров падения – префы "Татнефти" TATN(3,87%), акции "Уралкалия" (-3,12%), префы "Селигдара" SELG(-0,9%), акции Polymetal (-0,82%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(-0,74%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA полагает, что до конца дня индекс Мосбиржи будет колебаться вблизи отметки 2180 пунктов.

Российский рынок имеет неплохие шансы закрыть день в плюсе благодаря ослаблению внешнего давления и серии сильных корпоративных отчетов, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Похоже, что в ближайшее время геополитические факторы немного ослабнут, а на первый план выйдут финансовые результаты компаний, отмечает он.

"Техническая картина по российскому рублевому индексу Московской биржи пока выглядит негативно. Был пробит важный технический уровень поддержки на отметке 2200 пунктов, и теперь мы видим вторую попытку теста этого уровня снизу вверх уже в качестве сопротивления. Пока мы не увидим закрытие недели над этой отметкой, радоваться инвесторам рано", - комментирует Василий Олейник из "Финама".