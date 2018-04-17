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Биткоин слабо растет в рамках коррекции, аналитики ждут активизации торгов


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером торгуется в слабом плюсе, сохраняясь возле отметки в 8 тысяч долларов, аналитики ожидают активизации торгов к середине недели.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.25 мск биткоин дорожал на 0,78% - до 8,079 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 0,67%, до 8,083 тысячи долларов, на Binance - также на 0,67%, до 8,085 тысячи долларов.

Основные альтернативные виртуальные валюты также дорожали: Ethereum рос на 1,31%, до 513,15 доллара, Ripple - на 2,72%, до 0,67 доллара, Bitcoin Cash - на 2,44%, до 776,81 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 289,25 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

"Биткоин во вторник продолжает фазу неглубокой коррекции. Мы ожидали, что коррекция разовьется вблизи 9 тысяч долларов, но локальным сопротивлением стал уровень 8,5 тысячи долларов", - сказал РИА Новости главный аналитик Tokenbox и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов.

Он добавил, что пока можно говорить о стабилизации цены, так как существенного снижения не наблюдается и поддержку валюта нашла в районе 8 тысяч долларов.

"В отсутствие новостных факторов объемы торгов и волатильность ниже среднего. Сегодня рынок даже пытались поддержать интересными прогнозами по цене биткоина. Например, аналитик Saxo Bank назвал цифру в 100 тысяч долларов до конца года. Хотя более значимым и скорее положительным событием можно считать планы по введению саморегулирования для криптобирж в Южной Корее", - отмечает аналитик. По его мнению, активизация торгов биткоином может произойти в середине текущей недели.

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