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Рубль днем слегка снижается на геополитической неопределенности


Рынки / Валюта

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рубль днем в среду торгуется в слабом минусе против основных резервных валют, не удержав роста, происходившего на фоне снижения риска новых санкций США, отмечают трейдеры.

Курсы доллара и евро в отсутствие сильных сигналов притягиваются к середине коридора, обозначенного им после введения последних санкций США против РФ и обострения ситуации в Сирии, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.12 мск рос на 7 копеек, до 61,63 рубля, курс евро - на 14 копеек, до 76,27 рубля.

РУБЛЬ В СЕРЕДИНЕ КОРИДОРА ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Российская валюта в среду днем демонстрировала разнонаправленную динамику. Так, с утра рубль попал под давление на фоне сохранения геополитических рисков. Сообщения о проблемах "Русала" после недавнего введения Америкой санкций против него поддерживали негативный фон для российской валюты.

Затем стало известно, что посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа. Новых санкций против России в ближайшее время она вводить не планирует. Это помогло рублю резко прибавит в цене против доллара и евро.

Однако сохранение неопределенности вернуло рубль на прежние позиции. В итоге доллар и евро днем повышались к рублю в пределах 0,2% около середины коридора, который образовался после введения новых санкций США против РФ и обострения ситуации в Сирии.

Рублевая цена "черного золота" при этом колеблется около уровня 4,45 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Российский валютный рынок продолжает пребывать в состоянии неопределенности, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Нежелание Трампа моментально вводить новые санкции в отношении России лишь на время позволили рублю накануне опуститься ниже отметки 61 против доллара, впервые с 10 апреля, добавил он.

"Нестабильный новостной фон, в частности, большое количество разнонаправленных заявлений со стороны как американских, так и европейских политиков по сирийскому вопросу и "делу Скрипалей" пока не позволяет рублю найти диапазон стабилизации. Тем не менее, крайне благоприятная обстановка на нефтяном рынке, а также активные продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами помогут сгладить колебания рубля", - ожидает Кошелев.

Снижение доллара может продолжиться к рубежам 60,5-61 рубль в ходе коррекции, проходящей несколько дней после панического роста, считает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

"Но в целом давление на рубль остаётся. В случае любого нового негатива российская валюта с готовностью пойдёт вновь выше 62 против доллара", - добавил он.

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