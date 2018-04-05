Цена алюминия обновила максимум почти за 7 лет, никеля - более чем за 3 года

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Алюминий продолжает дорожать на фоне введенных санкций США против "Русала", обновив максимум с июня 2011 года, цена никеля выросла до рекордной отметки более чем за три года, следует из данных торгов.

По состоянию на 9.24 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне росла на 3,22%, до 2621,25 доллара, при этом в ходе торгов четверга цена достигала 2663,5 долларов - максимума с июня 2011 года. Цена фьючерсов на никель росла на 7,85%, до 16,492 тысячи долларов, в ходе торгов стоимость достигала 16,678 тысячи долларов - максимума с декабря 2014 года. Цена майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,41%, до 3,175 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 2,11% - до 7022 долларов за тонну, алюминия - на 5,49%, до 2537 долларов, цинка - на 3,52%, до 3265 долларов за тонну.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

При том, что США не вводили санкции против производителей никеля, "рынки по-прежнему обеспокоены, что "Норникель", который связан с включенными в санкционный список "Русалом" и Олегом Дерипаской, также может столкнуться с санкциями", приводит агентство Рейтер слова аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).