МТС и "Медси" выходят на рынок цифрового здравоохранения, запустили сервис телемедицины

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. МТС MTSS и "Медси", входящие в АФК "Система" AFKS, договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой медицины и запустили телемедицинскую платформу SmartMed, на базе которой планируется развивать комплекс продуктов и услуг цифрового здравоохранения, говорится в сообщении компании.

Первым совместным продуктом компаний стало одноименное приложение SmartMed для дистанционных консультаций с врачами и хранения электронной медицинской карты. Приложение позволяет получать консультации с врачами "Медси" по видеосвязи или в чате, вызывать врача на дом, в том числе неотложную помощь, записываться на очные приемы в клиники "Медси", хранить медицинские данные в смартфоне.

При этом данные пациента будут защищены, заверяют компании. "Персональные данные клиентов SmartMed хранятся в защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTC. Для защиты данных используется комплекс специализированных решений безопасности, аттестованных по требованиям ФСТЭК, в том числе системы сертифицированной криптографической защиты каналов связи, антивирусной защиты, противодействия угрозам несанкционированного доступа и анализа уязвимостей", - говорится в сообщении.

К проекту уже подключены терапевты и педиатры, а также врачи наиболее популярных специальностей – аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. Количество профильных специалистов, консультирующих онлайн, продолжит расширяться: в ближайший месяц список специальностей планируется увеличить до более чем 20. "Мы уже изучаем возможности внедрения решений в области ранней диагностики, онлайн-мониторинга состояния здоровья, развития системы автоматического анализа данных и персональных рекомендаций пациенту", – отметил президент МТС Алексей Корня.

В ноябре 2017 года на рынок цифрового здравоохранения вышел "Мегафон" MFON, запустив специальное решение для видеоконсультаций – "Мегафон.Здоровье". С его помощью пользователь может через видеозвонок получить онлайн-консультацию врачей (их в приложении больше 1000), загружать и хранить в медицинской карте документы и результаты исследований.

АФК "Система", в которую входят МТС и "Медси", давно проявляла интерес к направлению телемедицины. Так, осенью 2016 года венчурный фонд АФК "Система" — Sistema Venture Capital – объявил, что планирует сделки в области телемедицины. Также Sistema VC договорился о стратегическом партнерстве с Институтом развития интернета (ИРИ), в рамках которого фонд будет участвовать в реализации проектов, связанных с проникновением интернет-технологий в медицинскую отрасль.