ВТБ купил у структуры Дерипаски долю в аэропорту Геленджика

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Банк ВТБ VTBR завершил сделку по приобретению у структуры "Базового элемента" доли в аэропорту "Геленджик", говорится в сообщении банка.

"Двадцать четвертого апреля банк ВТБ завершил сделку по приобретению доли аэропорта "Геленджик". Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев. Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ВТБ и Таймураз Боллоев приобрели доли ООО "Аэропорт "Геленджик" у ООО "ВестЮн", которому принадлежало 100% долей.

Ранее в апреле Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство ВТБ об осуществлении сделки по приобретению двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала ООО "Аэропорт Геленджик", что в совокупности составляет 99% долей аэропорта. Аэропорт Геленджика в 2017 году обслужил более 300 тысяч пассажиров.

Аэропортовыми активами холдинга "Базовый элемент" управляет "Базэл Аэро" – СП "Базового элемента" Олега Дерипаски, Сбербанка SBER и Changi Airports International (CIA, "дочка" сингапурской Changi Airport Group).

Под управлением "Базэл Аэро" находятся аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы. Кроме того, близкая к группе структура является оператором красноярского аэропорта "Емельяново", а также вместе с CIA и Российским фондом прямых инвестиций входит в консорциум инвесторов аэропорта Владивостока.