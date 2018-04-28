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"Глобэкс" в феврале переуступил ВЭБу кредиты на 17,6 млрд руб


Рынки

МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Банк "Глобэкс" в феврале переуступил Внешэкономбанку кредиты на 17,6 миллиарда рублей, следует из годового отчета кредитной организации по МСФО за 2017 год.

"В феврале 2018 года в целях снижения величины кредитных рисков группа осуществила сделки уступки прав требований с материнской организацией, стоимость реализованных кредитных требований за вычетом резерва на дату уступки составила 17,6 миллиардов рублей", - сказано в отчете.

Согласно материалам, цена продажи составила 17,091 миллиарда рублей, убыток от выбытия кредитов составил 526 миллионов рублей.

Ранее в субботу "Глобэкс" отчитался за 2017 год по МСФО. В соответствии с отчётом, чистый убыток банка сократился в 4,4 раза по сравнению с 2016 годом и составил 2,4 миллиарда рублей.

Чистый убыток самого ВЭБа по МСФО в 2017 году вырос в 2,6 раза, до 287,7 миллиарда рублей.

ВЭБу пришлось "спасать" "Глобэкс" и ещё одну ныне дочернюю структуру, Связь-банк (по планам ВЭБа, банки будут объединены в 2018 году) в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа. "Глобэкс" занимает 56-е место среди банков РФ, по данным РИА Рейтинг на 1 апреля.

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