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LSE приостановит торговлю бумагами En+ Group со 2 мая


Рынки / Акции

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что со 2 мая приостановит торговлю глобальными депозитарными расписками En+ Group, которая в начале апреля попала под санкции США.

Как говорится в релизе биржи, торговля бумагами будет приостановлена в среду в 17.15 по местному времени. LSE продолжит следить за ситуацией вокруг компании.
После приостановки торгов En+ сможет провести все заключенные сделки через Euroclear Bank SA/NV до вступления в силу запрета Минфина США на операции с бумагами компании. Запрет вступает в силу 7 мая.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов En+ - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией было дано два месяца - срок истечет 5 июня.

В минувшую пятницу En+ сообщила, что Дерипаска согласился снизить свою долю в компании ниже 50% и покинуть совет директоров. GDR En+ на этих новостях в субботу подскакивали на 47%. Компания смогла вернуть более 1 миллиарда долларов капитализации, отыграв значительную часть предыдущего рыночного падения. Впрочем, в Минфине США заявили, что сокращение доли Дерипаски не обязательно является основанием для исключения En+ из санкционного списка.

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