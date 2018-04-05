Аналитик: Акции "Русала" в течение месяца могут вернуться к досанкционному уровню

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Акции "Русала" на Московской бирже в течение месяца могут вернуться к досанкционному уровню, считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

К 10.39 мск в среду акции "Русала" дорожали на 0,84% до 31,32 рубля (в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 1,9% до 31,65 рубля), ГДР En+ растут на 6,52% (уже подскакивали в среду на 11% - до 434 рубля), префы группы "ГАЗ" GAZA - росли на 1,96%, ее обыкновенные акции - на 0,7%. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,31%.

"Котировки бумаг "Русала" на Московской бирже могут вернуться к 34-35 рублям, причем, большая часть пути к этой цели уже пройдена", - прогнозирует аналитик.

Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.

"Новость о продлении американским Минфином на месяц срока выхода из активов "Русала" и других компаний, близких к Дерипаске, безусловно, позитивна для бизнеса этих компаний. На этом фоне, мы положительно оцениваем перспективы бумаг, связанных с бизнесом Дерипаски. Часть из них в течение месяца могут полностью вернуться к уровням, предшествующим обвалу 6 и 9 апреля, после введения санкций, часть из них могут существенно отыграть потери", - комментирует Иосуб.

По его оценке, акции "ГАЗа" могут превысить 500 рублей, хотя вряд ли вернуться к "досанкционным" 550 рублям. Депозитарные расписки на En+ окажутся в диапазоне 550-600 рублей, но до прежних 700 рублей не дотянут, в частности, из-за роста курса доллара, добавляет он.