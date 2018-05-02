Доллар превысил 64 рубля впервые с 11 апреля

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Рубль в среду слабеет к основным мировым валютам; доллар впервые с 11 апреля превысил 64 рубля на фоне дешевеющей нефти и роста американской валюты на форекс.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.12 мск рос на 1,19 рубля — до 64,16 рубля, курс евро - на 79 копеек, до 76,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть Brent при этом дешевеет на 0,3% - 72,89 доллара за баррель.

Доллар укрепляет позиции на форекс в ожидании решения ФРС США по ставке. Евро опустился ниже 1,2 доллара впервые с января.