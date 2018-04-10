ЕБРР не обсуждал возможность возобновления инвестиций в РФ – президент банка

СОВАЙМА (Иордания), 9 мая /ПРАЙМ/. Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в среду не обсуждал возможность возобновления инвестиций в РФ, ситуация не изменилась, заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти на пресс-конференции.

Ежегодное заседание совета управляющих ЕБРР, а также сопутствующий ему бизнес-форум проходят в Иордании 9-10 мая. Решение о заморозке инвестиций в новые проекты в РФ было принято большинством акционеров ЕБРР в июле 2014 года после осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы.

"Мы сегодня вообще не обсуждали Россию. Очевидно, ситуация не изменилась", - ответил Чакрабарти на вопрос, не включала ли повестка сегодняшнего совета вопрос о возобновлении инвестиций в РФ. "Мы не обсуждали сворачивание операций ни в какой стране - наоборот, мы больше обсуждали то, как мы можем увеличить наши инвестиции", - добавил он.

Чакрабарти отметил, что банку интересны инвестиции в такие страны, как Алжир, Ливия и Сирия, которые не являются членами ЕБРР.

Первоначально ЕБРР работал в Центральной и Восточной Европе и в бывшем Советском Союзе после того, как он был создан в 1991 году для содействия развитию рыночной экономики. Затем он начал работать в Монголии в 2006 году и в Турции в 2009 году.

ЕБРР расширился в регионе SEMED (регион Южного и Восточного Средиземноморья, состоящий из Египта, Иордании, Марокко и Туниса) по просьбе международного сообщества после политических потрясений в арабском мире в 2011 году. По данным ЕБРР, только в Иордании банк инвестировал более 1 миллиарда евро, около 7 миллиардов евро - в регион SEMED. Совсем недавно ЕБРР расширил свою деятельность в Ливане, а в 2017 году начал инвестировать в Западный берег реки Иордан и Газу GAZA.

Акционерами ЕБРР являются 65 стран, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).