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Минфин РФ предлагает в 2018 г внести в уставный капитал Промсвязьбанка 5 млрд руб - проект


Рынки

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Минфин России предлагает в 2018 году внести в уставный капитал санируемого Промсвязьбанка PSBR 5 миллиардов рублей, следует из проекта поправок в бюджет на 2018 год и период 2019-2020 годов.

Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.

"Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества Промсвязьбанк в целях обеспечения кредитования головных исполнителей, исполнителей гособоронзаказа", - говорится в проекте документа.

Кроме того, в проекте предусмотрен взнос в уставный капитал Россельхозбанка в размере 5 миллиардов рублей в целях сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы кредитной организации.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Агентство по страхованию вкладов ранее выкупило допэмиссию ПСБ на 113,4 миллиарда рублей и сейчас владеет более 99,9% акций банка.

Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что регулятор планирует дополнительно докапитализировать Промсвязьбанк на 130 миллиардов рублей.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что компании, попавшие под новые санкции США, запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк.

В свою очередь замминистра финансов Алексей Моисеев в начале апреля говорил, что власти РФ проводят расчеты, понадобится ли еще докапитализация Промсвязьбанку для поддержки компаний, попавших под санкции США.

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