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Нефть дешевеет после достижения максимума с конца 2014 г


Commodities / Рынки

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с ноября 2014 года на фоне ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17%, до 77,34 доллара за баррель. Накануне цена Brent достигала почти 78 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,08% - до 71,3 доллара за баррель.

Коррекции на рынке нефти в пятницу способствуют надежды инвесторов на то, что, возможно, альтернативные поставки помогут нивелировать грядущее падение экспорта сырья из Ирана в свете восстановления санкций против страны. В частности, участники торгов надеются, что страны из ОПЕК будут наращивать добычу для того, чтобы не допустить дефицита нефти на рынке.

"Рынок сейчас пристально следит за способностью стран ОПЕК и других производителей нефти реагировать на возможные перебои поставок сырья. Инвесторы все больше считают Кувейт и Ирак производителями с наилучшей возможностью быстро нарастить добычу в ответ на возможное снижение экспорта из Ирана", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Bank.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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