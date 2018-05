Рекордные объемы выкупа акций помогают стабилизировать фондовый рынок США

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американские компании выкупают собственные акции рекордными темпами, создавая новый фактор поддержки для фондового рынка в сложный для него период, когда многие инвесторы стремятся избавиться от акций.

Компании S&P 500, отчитавшиеся о результатах за первые 3 месяца 2018 года, выкупили собственных акций на 150 млрд долларов в 1-м квартале, согласно S&P Dow Jones Indices. На данный момент свои отчеты опубликовали около 80% компаний S&P 500, сообщает Dow Jones.

Такие темпы обещают рекордный объем для любого квартала, исходя из данных начиная с 1998 года. Отчасти этому способствовало новое налоговое законодательство, помогающее компаниям высвобождать ликвидность и стимулирующее их возвращать денежные средства из-за рубежа.

Кроме того, обладающие значительными средствами компании быстро увеличивают дивиденды. Компании S&P 500, вероятно, вернули акционерам почти 1 трлн долларов за 12 месяцев по март с помощью дивидендов и выкупов акций.

"Причина, по которой эти компании выкупают свои акции, в том, что они достаточно умны, чтобы понимать, что это наилучший для них вариант", - заявил Чарли Мангер, заместитель председателя Berkshire Hathaway Inc., на годовом собрании акционеров компании в прошлые выходные.

Первые признаки позволяют предположить, что эти выкупы акций были эффективны, хотя фондовый рынок в течение года сталкивался с неопределенностью вокруг мировой торговли, динамики процентных ставок и регулирования технологической индустрии. Из 20 компаний S&P 500, потративших наибольшие средства на выкуп акций в 1-м квартале, почти три четверти опередили фондовый индекс за период с начала года. Акции этой группы выросли в среднем на 4,1% в 2018 году, тогда как S&P 500 прибавил 0,9%, согласно анализу данных S&P Dow Jones Indices, проведенному Wall Street Journal.

Apple, крупнейшая компания США по рыночной стоимости, анонсировала на прошлой неделе программу выкупа акций на 100 млрд долларов. На следующий день акции компании выросли на 4,4%, а за всю неделю – на 13%. Этот недельный рост в процентном отношении оказался максимальным с октября 2011 года.

Акции Microsoft Corp. прибавили 13% с начала года. Компания выкупила акции на 3,8 млрд долларов в течение 1-го квартала. Бумаги Boeing Co., JPMorgan Chase & Co. и UnitedHealth Group Inc. также подорожали в этом году после крупных выкупов акций в 1-м квартале.

Выкуп акций может играть ключевую роль в поддержке рыночных цен, поскольку сокращает число выпущенных акций компании. В свою очередь, это увеличивает показатель прибыли на акцию даже без фактического роста прибыли. Многие считают эту меру вознаграждением для акционеров, особенно в тех случаях, когда другие способы потратить деньги, например, на приобретения, не выглядят привлекательно.

Рост объемов выкупов акций в этом году стал ключевым фактором, уравновешивающим отток средств из фондов акций. В 1-м квартале 2018 года инвесторы вывели 29,4 млрд долларов из торгуемых биржевых и взаимных фондов, отражающих динамику рынка акций США. Это максимум для любого 3-месячного периода с 2016 года, согласно отчету Bank of America Merrill Lynch, основанному на данных EPFR Global.

S&P 500 лишь незначительно вырос с начала года. Однако многие аналитики полагают, что без выкупа акций ведущие индексы оказались бы в минусе.

Корпорации давно стали одними из крупнейших покупателей акций, что делает их программы по выкупу акций одним из основных драйверов 9-летнего бычьего рынка. Компании воспользовались шансом скупить подешевевшие акции после финансового кризиса – в 2015 году объемы выкупа акций достигли пика в 572 млрд долларов, после чего выровнялись.

Теперь, благодаря новым налоговым стимулам, объемы выкупа акций вновь растут. Реформа налогового кодекса, утвержденная президентом Дональдом Трампом в конце прошлого года, вводит единовременный налог на зарубежные прибыли, чтобы подтолкнуть компании к репатриации денежных средств, находящихся за рубежом, объем которых превышает 2 трлн долларов.

И хотя эти деньги можно использовать для любых видов деятельности, есть первые признаки того, что значительная их часть будет выплачена акционерам. Goldman Sachs ожидает, что расходы компаний S&P 500 на выкуп акций и дивиденды вырастут на 22% до 1,2 трлн долларов в 2018 году, опередив капрасходы и затраты на исследования и разработки, которые, как ожидается, увеличатся на 11% до 1 трлн долларов.

У выкупа акций есть свои критики. Мангер отметил, что выкуп акций, осуществляемый только с целью поддержать рост котировок, "безумен и аморален". Некоторые критики считают, что расходы на выкуп акций идут в ущерб исследованиям и разработкам или модернизации оборудования – факторам, которые, по их мнению, определяют долгосрочный рост компаний.

"Рост производительности так долго остается слабым или даже хуже, а некоторые планируют заплатить своим акционерам", - заявил Джеймс Кемп, управляющий директор по инструментам с фиксированной доходностью в Eagle Asset Management.

Но пока этот тренд продолжается, гиганты рынка – не единственные, кто выигрывают от выкупа акций. Kennedy-Wilson Holdings Inc., компания из сферы недвижимости, базирующаяся в Беверли-Хиллз (Калифорния), объявила в середине марта, что за следующие 18 месяцев выкупит свои акции на 250 млн долларов, что составляет около десятой части рыночной стоимости компании.

За первые 5 недель компания уже выкупила половину от этого объема посредством частных транзакций, а также программы, в рамках которой ее банкиры покупают акции от своего имени, если цена падает ниже определенного уровня.

Похоже, что эта программа, крупнейшая в более чем 10-летней истории Kennedy-Wilson в качестве публичной компании, работает. Несмотря на волатильность ее акций и рынка в целом ранее в этом году, акции начали расти почти одновременно с началом программы. С начала этого года бумаги компании прибавили 14%.

"Последние пару месяцев акции показывают довольно хорошую динамику по сравнению с остальным рынком, - отметил Мэтт Уиндиш, руководящий программой. – Конечно, выкуп акций сыграл в этом роль".

Стратегия выкупа акций небезупречна. Amgen Inc., второй крупнейший покупатель собственных акций среди компаний, отчитавшихся за 1-й квартал, выкупила свои акции на 10,6 млрд долларов за первые три месяца этого года. Бумаги компании подешевели на 2,5% с начала года.

Это не мешает компаниям продолжать вкладывать средства в выкуп акций. Так, Amgen планирует выкупить собственные акции еще на 2-4 млрд долларов во 2-м квартале, сообщил фармацевтический гигант.