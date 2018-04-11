FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме TCS Group


Рынки / Акции

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,62% - до 6,37 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,3%, до 69,03 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,78%, до 129,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дорожали на 0,52%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" - на 0,4%, до 25,4 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,69% - до 1,83 доллара, Сбербанка SBER - на 1,44%, до 15,5 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,35% - до 21,58 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,71% - до 17,37 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,12%, до 15,82 доллара, НЛМК - на 1,11%, до 25,14 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT росла на 1% - до 19,24 доллара, "Ленты" - на 0,7% и составляла 5,74 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS увеличивалась на 1,61% - до 3,54 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ