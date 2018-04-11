Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме TCS Group

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,62% - до 6,37 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,3%, до 69,03 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,78%, до 129,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дорожали на 0,52%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" - на 0,4%, до 25,4 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,69% - до 1,83 доллара, Сбербанка SBER - на 1,44%, до 15,5 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,35% - до 21,58 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,71% - до 17,37 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,12%, до 15,82 доллара, НЛМК - на 1,11%, до 25,14 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT росла на 1% - до 19,24 доллара, "Ленты" - на 0,7% и составляла 5,74 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS увеличивалась на 1,61% - до 3,54 доллара.