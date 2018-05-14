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Нефть дешевеет на фоне роста буровой активности в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться на данных о росте числа буровых установок в США, а также прогнозах по "мягкому" увеличению уровней добычи в РФ и странах ОПЕК на фоне новых санкций США к Ирану, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,53%, до 76,71 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,35%, до 70,45 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные по числу буровых установок в США на прошлой неделе. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 11 мая, число буровых установок в США выросло на 13 штук, или на 1,3% - до 1045 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 160 штук, или в 1,2 раза. Рост числа буровых установок свидетельствует о развитии буровой активности в стране и постепенном увеличении добычи нефти.

При этом главной новостью на рынке остается выход США из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против страны. "Около миллиона баррелей нефти в день, скорее всего, исчезнет с мировых рынков нефти, когда США введут санкции против Ирана", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главного стратега AxiTrader Грега МакКенна (Greg McKenna).

При этом аналитик отмечает, что пока еще неясно, повлияют ли новые санкции на ситуацию на нефтяном рынке так, как предполагается. "Германия заявила, что защитит свои компании от санкций, Иран сообщил, что французская Total пока еще не выходила (из доли - ред.) по месторождениям (в Иране - ред.), при этом китайские компании могут заполнить пустоту, возникшую из-за санкций США", - добавляет МакКенн.

"Решение США... позволит сгладить наращивание добычи нефти в 2019 году, которое до этого сдерживалась в связи со сделкой ОПЕК+,... а Россия и страны ОПЕК смогут сместить риторику со "сдерживания" (добычи - ред.) к "росту" без снижения мировых цен на нефть", - цитирует агентство мнение аналитиков BMI Research.

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