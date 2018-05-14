Цена биткоина слабо снижается, альткоины торгуются без единой динамики

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin), в понедельник утром продолжает незначительно дешеветь, в то время как аналитики прогнозируют волатильность курса на предстоящей неделе, свидетельствуют данные торгов и комментарии.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.13 мск биткоин дешевел на 0,35% - до 8,419 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,7% - до 8,3 тысячи долларов, на OKEx - на 1,3%, до 8,3 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты торгуются без единой динамики: Ethereum дорожает на 2,8%, до 700,9 доллара, Ripple - на 3,75%, до 0,7 доллара, Bitcoin Cash - снижается в цене на 4,06%, до 1381,6 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 388,9 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

"На рынке биткоина происходит поляризация мнений о его дальнейшей судьбе. Криптоэнтузиасты уверены в росте курса и предсказывают в ближайшие год-два достижение биткоином уровня в 50-100 тысяч долларов... Но с начала мая несколько раз, краткосрочно превысив уровень сопротивления в 9,6 тысячи долларов, биткоин "вывалился" из своего восходящего канала. Более того, он не удержался даже в рамках ставшего привычным за многие последние недели диапазона 8,8-9,6 тысячи", - прокомментировал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

По словам аналитика, интерес участников рынка к криптовалюте постепенно снижается на фоне плохих новостей о проблемах у одной из ведущих криптобирж и очередных проверках независимых участников рынка со стороны корейских и американских регуляторов.

"В этих условиях стоит повнимательней присмотреться к фьючерсам на биткоин, похоже, главными маркетмейкерами в ближайшее время останутся профессиональные спекулянты... Неделя ожидается не из самых предсказуемых, поэтому лучше всего внимательно следить за динамикой котировок", - добавляет аналитик.