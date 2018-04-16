Рынок акций РФ и рубль повысятся на текущей неделе

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе повышения рынка акций РФ и рубля против доллара и евро на дорогой нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю вырастут на 0,2% и 0,6% соответственно. Цена на нефть марки Brent останется немного выше 77 долларов за баррель, а курс евро к доллару - около 1,195. Рубль относительно доллара и евро вырастет на 10 копеек, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В последние месяцы ключевыми факторами риска для фондовых рынков были опасения развития протекционистских инициатив США и Китая, а также заметный рост доходностей на долговых рынках, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка PSBR. По всей видимости, вопрос взаимных торговых ограничений США-КНР на некоторое время "подвисает в воздухе", хотя, безусловно, риски не нивелировались, и теоретически в ближайшие месяцы возможна новая фаза ужесточения риторики со стороны президента США Дональда Трампа, замечает эксперт.

"Что касается влияния растущих доходностей на долговых рынках на рынки фондовые, то отметим, что, во-первых, основной негатив от роста ставок исходит в первую очередь на развивающиеся рынки (с начала апреля MSCI EM снижается на 1,2% при росте MSCI World на 2,7%). Во-вторых, есть вероятность, что большинство активов уже дисконтировали текущий рост доходностей treasuries (до 3-3,05% по десятилетним бумагам), соответственно, при отсутствии продолжения тенденции к росту ставок рисковые активы могут также вздохнуть с облегчением", - комментирует он.

"В центре внимания на текущей неделе будут нефтяные цены. Их динамика будет зависеть от переговоров между США и Ираном. Если США решатся на возобновление санкций в отношении Ирана и речь пойдёт об ограничениях на покупку иранской нефти, то Brent быстро поднимется выше 80 долларов за баррель. Иран экспортирует 2,6 миллиона баррелей в сутки, что является существенным объёмом по мировым меркам", - комментирует Роман Ткачук из "Альпари".

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, нефтяной рынок на неделе будет волатилен. Во-первых, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжит накаляться, отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинг. "В частности, ситуация вокруг Сирии будет по-прежнему очень острой, а после выхода США из ядерной сделки с Ираном, остается подвешенным вопрос по санкциям. И, скорее всего, со стороны США "гайки будут максимально закручены", прежде чем стороны сядут за стол переговоров. Вероятно, США будут и дальше подавать сигналы по поводу желания заключить новую сделку с Ираном, но период торга и переговоров будет сложным и не быстрым, что скажется на ценах на "черное золото", - комментирует он.

Во-вторых, в США и Европе начинается автомобильный отпускной сезон, что увеличит спрос на бензин и будет сказываться на коммерческих запасах нефтепродуктов. Как следствие уже ближайшая статистика может подтолкнуть цены на нефть вверх, добавляет аналитик. В целом на текущей неделе высока вероятность тестирования локальных максимумов, и можно ожидать преодоление уровня в 79 долларов за баррель марки Brent, считает эксперт.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Индекс Мосбиржи, на взгляд Поддубского из Промсвязьбанка, на текущей неделе имеет шансы попытаться закрепиться в диапазоне 2340-2380 пунктов.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" ожидает, что рынок продемонстрирует положительную динамику, возможно обновление максимума по индексу Мосбиржи. С технической точки зрения уровень 2300 пунктов по индексу Мосбиржи уже в достаточной мере проторгован, а индекс РТС пробил наверх 200-дневную среднюю (среднее значение за последние 200 дней – ред.) и закрылся на максимуме за месяц, говорит аналитик.

По оценкам Евгении Абрамович из Dukascopy Bank SA, торговая неделя может ознаменоваться консолидацией индекса Мосбиржи, который в последнее время рос вслед за акциями нефтегазовых компаний. С ее точки зрения, индекс может завершить торговую неделю на отметке 2300 пунктов.

Манько из РИА Рейтинг уверен, что индекс Мосбиржи на хороших данных с товарных рынков может обновить локальный максимум года и закрепиться выше уровня 2350 пунктов.

"Общая ценовая конъюнктура на сырьевых площадках остается благоприятной для российского рынка акций. Высокие цены на нефть вкупе с относительно слабым рублем способствуют положительной переоценке нефтегазового сектора, который занимает в индексе Мосбиржи около 50%. В связи с этим при прочих равных пространство для роста российских индексов сохраняется", - говорит Василий Карпунин из "БКС Брокер".

РУБЛЬ ПОДРАСТЕТ

Курс пары USD/RUB сейчас все еще выглядит чересчур высоким относительно сложившейся ситуации на рынке нефти, считает Василий Карпунин из компании "БКС Брокер".

При относительно стабильном фоне не исключен откат пары ближе к 61 или даже 60, добавил он.

На фоне рекордов нефти пара доллар/рубль может опуститься ниже 61 рубля, также считает Манько из РИА Рейтинг.

Из-за приближения уплаты страховых взносов экспортёры могут решить продавать валюту по текущему высокому курсу, полагает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

Рубль в этих условиях продолжит укрепляться, но его рост все еще будут сдерживать покупки валюты для министерства финансов, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Больше шансов стать лидерами роста у бумаг банковского и нефтегазового секторов, полагает Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Котировки банков не восстановились после шока месячной давности, причиной стало ослабление рубля, считает он.

"В конце месяца ожидается публикация статистики банковского сектора. Судя по тому, что валютный шок не вызвал паники на потребительском рынке, банки не столкнулись с оттоком депозитов и не сократили объем выдаваемых кредитов по сравнению с предыдущим месяцем. Игроки могут спекулятивно покупать бумаги банков перед выходом статистики", - говорит аналитик.

С его точки зрения, худшую динамику могут показать бумаги металлургических компаний. "Вопрос с изменениями структуры собственников En+ до сих пор не решен, новостей по этому вопросу нет. Повышение пошлин на импорт металлов в США не снято с повестки дня. А цены на газ и уголь (используются в производстве) будут расти, что негативно для сектора", - комментирует Ващенко.

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее интересными будут бумаги из отраслей "сырье и переработка" и финансового сектора, а наименее интересными – телекомы и транспортный сектор. По его мнению, лидерами роста могут стать "Лукойл" LKOH, "Газпром" GAZP, "Роснефть" ROSN, бумаги Сбербанка SBER, акции "Норникеля", а аутсайдерами – "Ростелеком" RTKM, "Полюс" и акции "Аэрофлота" AFLT.

Ткачук из "Альпари" отмечает, что на российском фондовом рынке в центре внимания отчётности компаний за первый квартал: по МСФО отчитаются "Русагро", "Ростелеком", ТГК-1, "Алроса" ALRS, "Мосэнерго" MSNG, ТМК, КТК.

"Не за горами дивидендный сезон, поэтому повышенным спросом могут пользоваться бумаги с высокой дивидендной доходностью ("Аэрофлот", ВТБ, "Алроса", "Ростелеком", МТС MTSS, региональные МРСК, "Норникель"). 14 мая станут известны результаты перебалансировки индексов MSCI. В индекс MSCI Russia могут быть включены бумаги X5 Retail, в этом случае последует приток средств в бумагу со стороны индексных фондов и её росту", - добавляет он.

По мнению Карпунина из "БКС Брокер", в центре внимания могут остаться акции нефтяников и такие "голубые фишки" как Сбербанк. Он также отмечает, что приближается активная фаза дивидендного сезона. Компании, ориентированные на внутренний рынок с дивидендной доходностью выше 7%, могут быть интересны, добавляет он.