Бумаги "Русала" и En+ останутся заложниками решений по санкциям

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Динамика ценных бумаг "Русала" и En+ останется заложником решений по американским санкциям, полагают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Власти РФ не рассматривают возможность выкупа части акций компаний En+ и "Русала", сообщил в понедельник журналистам и.о. министра финансов Антон Силуанов. При этом он добавил, что прорабатываются вопросы кредитной поддержки компаний, попавших под санкции США, в том числе через Промсвязьбанк PSBR.

Динамика акций "Русала" фактически полностью зависит от того, сохранится ли компания в санкционном списке Минфина США после 23 октября, рассуждает Алексей Калачев из компании "Финам". Шансы на благоприятный исход есть, но их меньше, чем кажется: за время, продленное до осени, контрагенты компании могут подобрать себе новых поставщиков и потребителей, говорит он.

"Компания явно потеряет часть рынков сбыта продукции, что отрицательно скажется на финансовых результатах. Властям РФ, возможно, стоит подумать над возможностью оказания поддержки конкретным алюминиевым заводам компании, но вряд ли в их заботу должен входить прямой выкуп акций компании, зарегистрированной на острове Джерси и размещавшей акции в Гонконге. En+ и вовсе является компанией-надстройкой над "Русалом", ее шансы на выкуп еще меньше", - говорит эксперт.

Поэтому акции обеих компаний, пока не закончится вся эта история с санкциями, стоит рассматривать в качестве высокорискованного спекулятивного инструмента, а не инструмента для среднесрочных инвестиций, считает Калачев.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ СОХРАНИТСЯ

Акции En+ и "Русала" будут резко отыгрывать каждую новость, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Динамика котировок этих компаний будет волатильной как минимум до осени, если раньше не появятся новости об их дальнейшей операционной деятельности. Без восстановления объемов производства и экспорта алюминия фундаментальных драйверов для роста "Русала" не просматривается", - добавил он.

Акции "Русала" в понедельник торгуются с незначительными изменениями около 26 рублей - немного выше средней линии коридора (15-34 рубля), образовавшегося после 6 апреля, когда были введены санкции против компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске.

ГДР EN+ торгуются около 315 рублей, что немного выше исторического минимума - в районе 269 рублей, достигнутого после введения санкций, до которого бумаги стоили около 700 рублей.