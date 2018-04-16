Рынок акций РФ снизился на неоднозначном внешнем фоне

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на неоднозначном внешнем фоне и на технических факторах.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,87% - до 2337,03 пункта, индекс РТС - на 1,98%, до 1178,76 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.44 мск рос на 43 копейки - до 62,28 рубля, курс евро - на 14 копеек, до 73,92 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,87% - до 78,91 доллара за баррель (в ходе торгов поднимался до 79,45 доллара за баррель).

"Российский фондовый рынок во вторник накрыла коррекция. И так было видно, что основные биржевые индикаторы перегреты, а теперь технический фактор начал работать в полную силу", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Внешний фон к вечеру выглядел неоднозначно: американский фондовый индекс S&P 500 терял 0,68%, а европейский STOXX 600 прибавлял 0,1%, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер". "Давление на S&P 500 оказала успокаивающая риторика властей: американский посол в КНР перед началом второго раунда переговоров о торговле заявил, что США и Китай все ещё "очень далеки друг от друга" в разрешении торгового спора", - поясняет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – ГДР X5 Retail Group (3,05%), акции "Мегафона" MFON(1,68%), ИСКЧ (1,6%), "Алросы" ALRS(1,46%), Кузбасской топливной компании (1,39%), "Аэрофлота" AFLT(1,36%), а также префы "Сургутнефтегаза" SNGS(1,29%), акции "Норникеля" (1,27%), "МРСК Центра" MRKC(1,24%), "Магнита" MGNT(1,2%) и обыкновенные акции "Ростелекома" RTKM(1,16%).

"В лидерах роста сегодня ГДР X5 Retail Group на информации о включении их в MSCI Russia. Кроме того, росли акции "Аэрофлота" на новостях о том, что совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды половину прибыли", - комментируют аналитики "Велес Капитала".

Седи лидеров падения – акции "Полюса" (-3,81%), "Мостотреста" MSTT(-3,28%), Московской биржи (-3,15%), акции "Яндекса" YNDX(-3,09%), НЛМК (-2,73%), а также бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции снизились на 2,7%, префы – на 1,77%), акции ММК (-2,61%), ТГК-1 (-2,39%), Polymetal (-2,24%) и ГДР En+ (-2,07%).

"Акции Московской биржи сегодня резко снизились и оказались в числе рыночных аутсайдеров. Похоже, что активен фактор технической коррекции, который способен увести бумагу в область 112 рублей. После того, как просадка будет завершена, акции могут начать консолидацию в диапазоне 113,5-116 рублей", - считает Бодрова из "Альпари".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2280-2380 пунктов, а РТС – в коридоре 1145-1205 пунктов.

Индекс Мосбиржи пока остается в широком боковом канале 2310-2350 пунктов, но шансы на проход в сторону нижней его границы велики, отмечает Бодрова из "Альпари". Индекс РТС остается выше 1170 пунктов, что сохраняет "быкам" шанс вернуться в позиции, но как только индикатор спустится к 1150-1160 пунктам, продавцы активизируются дополнительно, добавляет она.