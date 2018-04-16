"Ростелекому" могут не понадобиться дополнительные расходы в 2018 г для "пакета Яровой"

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. "Ростелекому" RTKM может не потребоваться дополнительных инвестиций в 2018 году для реализации требований "пакета Яровой", поскольку оператор обладает большим количеством собственных хранилищ данных, заявил глава компании Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Ростелеком" является лидером в создании центров обработки данных, у нас большие мощности хранения. В зависимости от того, какие технические решения будут приняты, мы сможем их задействовать в том или ином объеме. Это очень сильно повлияет на отсутствие или необходимость дополнительных расходов. Поэтому пока мы считаем, что дополнительные инвестиции в 2018 году нам не потребуется", - сказал Осеевский.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В апреле текущего года правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика: с 1 октября 2018 года компании должны будут в полном объеме хранить в течение полугода трафик за последние 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Изначально норма о хранении должна была заработать уже с 1 июля. "Ростелеком" называл выполнение требований этих правил затруднительным из-за нехватки сертифицированного оборудования.

В конце апреля Осеевский говорил, что "Ростелеком" пока не закладывал в бюджет расходы на реализацию "пакета Яровой", поскольку необходимо дождаться утверждения правительством требований к оборудованию, которое должно использоваться.

VEON Ltd., владеющая российским "Вымпелкомом" (бренд "Билайн"), оценила расходы на реализацию "пакета Яровой" в 45 миллиардов рублей на 5 лет, из которых примерно 6 миллиардов планируется потратить в 2018 финансовом году. "Мегафон" MFON заявлял, что планирует направить на реализацию закона в 2018 году около 7-8 миллиардов рублей.