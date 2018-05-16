Биткоин торгуется на уровне около $8,3 тыс

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером дешевеет, оставаясь около отметки в 8,3 тысячи долларов, аналитики при этом отмечают, что в дальнейшем от криптовалюты можно ожидать любой динамики, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.19 мск биткоин дешевел на 2,49%, до 8,325 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 2,68%, до 8,272 тысячи долларов, на OKEx - на 2,82%, до 8,264 тысячи.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum - на 2,16%, до 699,5 доллара, Ripple - на 2,57%, до 0,692 доллара, Bitcoin Cash - на 6,4%, до 1279,15 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 380,74 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

"Некоторую настороженность участников рынка вызывает сегодняшняя активность представителей российских органов власти относительно регулирования криптовалют. В частности, вопрос по внесению криптовалюты в Гражданский кодекс для последующего регулирования оборота цифровых денег. Кроме того, на законодательном уровне сейчас разрабатываются более строгие определения "цифровых денег и прав" вместо понятия "криптовалюты", что опять же относится к постройке будущего регулирования рынка", - прокомментировал РИА Новости Александр Бородич, основатель блокчейн-платформы Universa.

При этом, по словам эксперта, исторически, уже на протяжении 3 лет, после конференции Consensus, курс биткоина и Ethereum вырастал минимум на 10%. Ежегодная конференция Consensus, посвященная технологии блокчейн и криптовалютам, проходит в Нью-Йорке с 14 по 16 мая.

"Похоже, мы надолго застряли в новом коридоре 8,2-8,8 тысячи долларов. Причем соотношение "быков" и "медведей" находится в соотношении 49:51. При таких соотношениях ожидать можно любой динамики. Похоже, в ближайшее время ценовых рекордов ждать не придется. Тот самый случай, когда оптимист - плохо информированный пессимист", - считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.