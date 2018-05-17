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Биткоин слабо дорожает, оставаясь на уровне $8,3 тыс


Финансы / Рынки / Валюта

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром слабо растет в цене, продолжая колебаться в районе 8,3 тысячи долларов, несмотря на позитивные внешние факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.58 мск биткоин дорожал на 1,61%, до 8,375 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,67%, до 8,348 тысячи долларов, на OKEx - на 1,76%, до 8,345 тысячи.

При этом альтернативные криптовалюты дорожают более активно: Ethereum - на 3,34%, до 711,47 доллара, Ripple - на 3,05%, до 0,705 доллара, Bitcoin Cash - на 4,29%, до 1313,39 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 380,74 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

"Хотя в предыдущие годы цены (на биткоин) росли на фоне проходящей в Нью-Йорке крупнейшей блокчейн конференции Consensus, в этот раз конференция не помогает", - сказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Ежегодная конференция Consensus, посвященная технологии блокчейн и криптовалютам, проходила в Нью-Йорке с 14 по 16 мая. В предыдущие годы после конференции Consensus курс биткоина и Ethereum традиционно вырастал минимум на 10%.

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