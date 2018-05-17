FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Золото торгуется на минимуме с декабря на фоне ожиданий активного повышения ставки ФРС


Товарно-сырьевые рынки / Рынки

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Цена золота остается на минимальных уровнях с конца декабря после выхода позитивной американской статистики, которая усилила ожидания более активного повышения ставки Федрезерва США в этом году, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 9.14 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,8 доллара, или на 0,14%, до 1289,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,07% - до 16,36 доллара за унцию.

Цена золота на этой неделе опустилась ниже психологической отметки в 1300 долларов на фоне ожиданий, что американский регулятор может повысить ставку более трех раз в этом году на фоне сильных статданных. После публикации в среду данных по промышленному производству в стране эти ожидания усилились. Промпроизводство в США в апреле выросло на 0,7% в месячном выражении, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя только на 0,5%.

"Доллар укрепляется, и растущее ожидание роста ставки в США сказывается на стоимости золота, снижая цены на металл", - сказал агентству MarketWatch главный аналитик Activtrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС США, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ