МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Акции алюминиевой компании "Русал" по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене более чем на 5%, после появления ряда новостей относительно компании, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию биржи акции алюминиевого гиганта подорожали на 5,43%, до 1,94 гонконгского доллара.

Участники торгов обратили внимание на новости в СМИ о том, что Лондонская биржа металлов (LME) намерена снять запрет на торговлю некоторой продукцией "Русала", который был введен 17 апреля в связи с санкциями США в отношении компании.

Кроме того, совет директоров группы En+ Group, одним из ключевых активов которой является алюминиевая компания "Русал", в пятницу принял отставку Олега Дерипаски из совета директоров. При этом уточнялось, что он обязуется не добиваться избрания в совет директоров "Русала".