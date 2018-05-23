МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением индексов на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина и перспективах встречи глав США и КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,41%, до 3168,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,1%, до 1834,72 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,82%, до 30665,64 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,26%, до 2471,91 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,18%, до 22689,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 6032,5 пункта.

В центре внимания инвесторов в среду оказались заявления президента США Дональда Трампа о переговорах по торговле с Китаем и о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент США выразил недовольство ходом переговоров по торговле с Китаем и добавил, что обдумывает возможность штрафа в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до 1,3 миллиарда долларов.

Трамп также не исключил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированная на 12 июня, может не состояться. При этом позднее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США по-прежнему настроены на проведение саммита с КНДР 12 июня и "полностью готовы" к нему.

Рыночный стратег IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс отметил, что фондовые рынки продолжают отражать новости в геополитике, где сейчас снова обострились опасения связанные с отношениями между США и КНР и между США и КНДР.