МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов после новостей о том, что США могут ввести пошлины на импорт автомобилей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,45%, до 3154,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,42%, до 1827,05 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 30760,41 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,24%, до 2466,01 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,11%, до 22437,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 незначительно вырос на 0,07%, до 6037,1 пункта.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что страна может начать изучение возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним. После этого Министерство торговли страны подтвердило, что начало расследование, которое может привести к заградительным пошлинам на импорт автомобилей.

Эти новости из США оказали давление на акции автопроизводителей азиатского региона. Так, акции Honda подешевели на 3,4%, Toyota — на 3,05%, Nissan — на 1,75%, Hyundai Motor — на 3,11%.

"Новости относительно возможных импортных пошлин на автомобили оказывает дополнительное давление на рынок", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato). При этом он добавил, что автомобильный сектор на протяжении некоторого времени может довольно чувствительно реагировать на новости в этой области.